Оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой на Луганщине, - Гайдай
Армия РФ снова обстреляла цистерну с азотной кислотой возле Рубежного Луганской области
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Не выходите из укрытий. Если Вы в помещении – закройте двери и окна", – написал он.
Гайдай призвал приготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.
Справка. Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
"Следим за направлением ветра. Следите за информацией", - написал он.
- 5 апреля в Рубежном Луганской области российские захватчики взорвали цистерну с азотной кислотой.
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