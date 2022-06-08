Оккупанты снова планируют форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА

Об этом в эфире единственных новостей рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы слышали уже неоднократно, как российское военное командование и кадыровцы заявляли о полном контроле над городом. Но почему-то они там до сих пор погибают.

Никто не будет сдавать город Северодонецк. Даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, то это не означает, что кто-то сдает город. Нашим защитникам больно слышна такая формулировка о том, что кто-то "сдает". Никто ничего не будет сдавать.

На сегодняшний день бои продолжаются в городе. Все, что есть в российской армии – минометы, артиллерия, танки, авиаудары – все туда летит", – отметил Гайдай.

Он заверил, что трассу Лисичанск-Бахмут российские нацисты не контролируют, но ее сильно обстреливают. Поэтому этот путь слишком опасен, чтобы им пользоваться. Контроль над этой трассой является одной из первоочередных задач захватчиков.

Напомним, ВСУ успешно сдерживают штурм кафиров в Северодонецке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.

Оккупанты терпят большие потери в Северодонецке, ведь не могут достичь целей, которые перед ними ставят.

"В ближайшее время задачей военного командования россиян будет захват Северодонецка и полный контроль над трассой Лисичанск – Бахмут. Поэтому я уверен, что сейчас все резервы, которые у них есть, бросят на выполнение этих задач. В ближайшее время мы ожидаем увеличения обстрелов и бомбардировок Лисичанска и Сев , огромных наступлений на Северодонецком и Попаснянском направлениях и попытки еще раз сделать переправу через реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для последующего наступления", – подытожил Гайдай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb