English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты снова планируют форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА

Оккупанты снова планируют форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА

8 июня, 2022 среда
11:22
война с Россией

Российские захватчики планируют форсировать реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления. Город Северодонецк рашисты не контролируют

Об этом в эфире единственных новостей рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы слышали уже неоднократно, как российское военное командование и кадыровцы заявляли о полном контроле над городом. Но почему-то они там до сих пор погибают.

Никто не будет сдавать город Северодонецк. Даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, то это не означает, что кто-то сдает город. Нашим защитникам больно слышна такая формулировка о том, что кто-то "сдает". Никто ничего не будет сдавать.

На сегодняшний день бои продолжаются в городе. Все, что есть в российской армии – минометы, артиллерия, танки, авиаудары – все туда летит", – отметил Гайдай.

Он заверил, что трассу Лисичанск-Бахмут российские нацисты не контролируют, но ее сильно обстреливают. Поэтому этот путь слишком опасен, чтобы им пользоваться. Контроль над этой трассой является одной из первоочередных задач захватчиков.

"В ближайшее время задачей военного командования россиян будет захват Северодонецка и полный контроль над трассой Лисичанск – Бахмут. Поэтому я уверен, что сейчас все резервы, которые у них есть, бросят на выполнение этих задач. В ближайшее время мы ожидаем увеличения обстрелов и бомбардировок Лисичанска и Сев , огромных наступлений на Северодонецком и Попаснянском направлениях и попытки еще раз сделать переправу через реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для последующего наступления", – подытожил Гайдай.
  • Напомним, ВСУ успешно сдерживают штурм кафиров в Северодонецке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение.
  • Оккупанты терпят большие потери в Северодонецке, ведь не могут достичь целей, которые перед ними ставят.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Бахмут
новости Луганщины
Читайте также:
Збройні сили Білорусі
7 июня, 2022 вторник
Вооруженные силы Беларуси готовят к переходу с мирного на военное время
7 июня, 2022 вторник
Турецкий министр: договорились с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%, но есть дилемма безопасности экспорта
Лукашенко
6 июня, 2022 понедельник
Украинские военные снесут голову любому, - Лукашенко неожиданно похвалил ВСУ
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34
    Покупка 34
    Продажа 34.95
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
8 июня
12:47
В Берлине автомобиль въехал в толпу, один человек погиб, по меньшей мере восемь пострадавших
12:38
Герои Украины: Инна Дерусова – спасала жизнь до последней минуты
12:36
"У нас народу меньше 100 человек осталось, обеспечения никакого": оккупант рассказывает жене, почему не хочет дальше воевать
12:34
Офис генпрокурора
Предоставил оккупантам авто и сооружения для укрепления КПП: в Запорожье сообщили о подозрении депутату сельсовета
12:20
Обновлено
Ярмоленко и Яремчук не сыграют за Украину против Ирландии в Лиге наций
12:16
Эксклюзив
У Лукашенко не имеет финансов для увеличения численности армии Беларуси, - политолог Усов
12:10
Приказывал пытать жителей Конотопа: российскому подполковнику объявили подозрение
12:02
Меркель рассказала, почему уехала в Италию, когда Зеленский звал ее в Бучу
11:59
Эксклюзив
Нам удалось забрать тела погибших воинов из Азовстали, следующим шагом должно быть возвращение наших воинов из плена, - сестра бойца "Азова"
11:55
В Раду могут подать еще несколько законопроектов об отмене льгот на импорт автомобилей, - нардеп
11:52
Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд. евро
11:49
Порошенко: для депутинизации Европы требуется полное эмбарго на российскую нефть и газ
11:37
Гранаты, патроны и гранатометные выстрелы: украинским военным передадут арсенал оружия, обнаруженный на Донбассе в 2021 году
11:31
Всемирный банк
Для помощи переселенцам: Всемирный банк ссудит Украине $100 млн
11:12
Из Аргентины в Польшу прибыл пятый гуманитарый груз для Украины
11:00
Николай Княжицкий
Каждого, кто ограничивал развитие украинцев, в 20 веке считали меньшим злом, - Николай Княжицкий
10:57
Аналитика
Нацбанк проявил независимость
10:56
Турция выдвинула 10 требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - СМИ
10:53
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Оккупанты терпят большие потери в Северодонецке, ведь не могут достичь целей, которые перед ними ставят, - глава РВА
10:53
Фонд гарантирования вкладов заявил о взятии под контроль Мегабанка и поиске инвесторов
10:46
Ситуация на фронте свидетельствует, что Украине необходимо передавать тяжелую технику и системы вооружения, - министр обороны Норвегии
10:40
Инфографика
Около 31,5 тыс. оккупантов, 1393 танка и 178 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
10:36
Россия продолжает похищать людей в оккупированном Энергодаре, в том числе похитила 11 работников ЗАЭС, - Энергоатом
10:18
Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО
10:13
Россияне обстреляли Николаевщину: за сутки погибли два человека, горели лесничество и поле
09:56
"Склонение" Германии к РФ и заявки на получение российских паспортов в Херсонской области: новые фейки и манипуляции врага
09:56
Около 3-4 млн украинцев будут нуждаться в лекарстве из-за психических расстройств в результате войны
09:45
Сборная Украины перед стартом в Лиге наций потеряла основного голкипера
09:43
Из Запорожья 8 июня будет работать гумкоридор на оккупированных территориях области
09:30
Посевная кампания в Украине прошла успешно, засеяно 75% прошлогодних площадей, - Шмигаль
09:24
Украина и РФ имеют проблемы в поддержке линии обороны, ведь фронт простирается более чем на 500 км, - британская разведка
09:18
Реванш Усика и Джошуа не состоится в намеченные сроки
08:49
Три человека получили осколочные ранения из-за российских обстрелов в Запорожье
08:42
Число детей, раненых в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, возросло до 478
08:20
Нафтогаз нуждается во внешней помощи по импорту газа для отопительного сезона в Украине
08:18
Оккупанты обстреляли Луганщину: один человек погиб, еще один пострадал, повреждены дома
07:53
Передавал данные об ВСУ, полиции и ТРО в российскую ФСБ: в Одессе будут судить информатора оккупантов
07:40
ВСУ успешно сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, - Генштаб ВСУ
07:26
Telegram
Telegram запустит премиум-подписку с расшифровкой аудиосообщений и более быстрой работой
07:23
МН17
Дело MH17: в Нидерландах 8 июня состоится очередной суд
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV