Оккупанты снова обстреляли Сумщину, зафиксировано более 50 взрывов

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Под вражеским огнем - Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины. Враг продолжает обстреливать пограничные Сумской области с применением минометов. В результате обстрела Белопольского общества повреждены дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.

Согласно информации, всего зафиксировано более 50 взрывов.

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