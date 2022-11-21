Оккупанты снова обстреляли Сумщину, зафиксировано более 50 взрывов
Враг продолжает обстреливать приграничья Сумской области с применением минометов
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Под вражеским огнем - Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины. Враг продолжает обстреливать пограничные Сумской области с применением минометов. В результате обстрела Белопольского общества повреждены дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.
Согласно информации, всего зафиксировано более 50 взрывов.
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