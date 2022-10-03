Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что обстрелы производились со стороны российских населенных пунктов Троицкое и Николаево-Дарьино. Захватчики накрыли территорию Хотинской общины из ствольной артиллерии калибра 122-мм, раздалось более двух десятков взрывов снарядов.

Территорию Юнаковской общины оккупанты обстреливали из 120-мм минометов и ствольной артиллерии калибра 152-мм, всего прогремели около трех десятков взрывов.

В результате обстрелов пострадала линия электропередач, частные дома и гражданская инфраструктура, жертв среди гражданского населения нет.

2 октября в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".

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