Оккупанты снова обстреляли Сумщину: целили по частным домам и инфраструктуре
Россияне 2 октября в очередной раз обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, в результате обстрелов пострадала линия электропередач, частные дома и гражданская инфраструктура
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В сообщении говорится, что обстрелы производились со стороны российских населенных пунктов Троицкое и Николаево-Дарьино. Захватчики накрыли территорию Хотинской общины из ствольной артиллерии калибра 122-мм, раздалось более двух десятков взрывов снарядов.
Территорию Юнаковской общины оккупанты обстреливали из 120-мм минометов и ствольной артиллерии калибра 152-мм, всего прогремели около трех десятков взрывов.
В результате обстрелов пострадала линия электропередач, частные дома и гражданская инфраструктура, жертв среди гражданского населения нет.
- 2 октября в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".
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