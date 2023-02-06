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Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, зафиксировано 40 "прилетов"

6 февраля, 2023 понедельник
13:06
война с Россией

5 февраля российские оккупационные войска с применением гранатометов и минометов обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Под вражеским огнем оказались Середино-Будская, Юнаковская и Зноб-Новгородская общины Сумщины, Новгород-Северская община Черниговщины. Также под минометным огнем находилась Зноб-Новгородская община. Оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра, огонь открывали из населенного пункта белая березка.

По приграничной Середино-Будской территориальной общине противник со стороны населенного пункта зерновое вел минометный обстрел — зафиксировано 4 прилета.

Согласно информации, во второй половине дня российские оккупанты накрыли территорию Юнаковской общины из минометов, насчитано десяток прилетов.

Вечером в приграничье Новгород-Северской общины прозвучало 25 выстрелов из 30-мм станкового автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

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