Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, зафиксировано 40 "прилетов"
5 февраля российские оккупационные войска с применением гранатометов и минометов обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Под вражеским огнем оказались Середино-Будская, Юнаковская и Зноб-Новгородская общины Сумщины, Новгород-Северская община Черниговщины. Также под минометным огнем находилась Зноб-Новгородская община. Оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра, огонь открывали из населенного пункта белая березка.
По приграничной Середино-Будской территориальной общине противник со стороны населенного пункта зерновое вел минометный обстрел — зафиксировано 4 прилета.
Согласно информации, во второй половине дня российские оккупанты накрыли территорию Юнаковской общины из минометов, насчитано десяток прилетов.
Вечером в приграничье Новгород-Северской общины прозвучало 25 выстрелов из 30-мм станкового автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.
- В пятницу, 3 февраля, российские террористы использовали минометы для обстрелов Черниговской области.
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