Об этом сообщает Госпогранслужба.

Под вражеским огнем оказались Середино-Будская, Юнаковская и Зноб-Новгородская общины Сумщины, Новгород-Северская община Черниговщины. Также под минометным огнем находилась Зноб-Новгородская община. Оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра, огонь открывали из населенного пункта белая березка.

По приграничной Середино-Будской территориальной общине противник со стороны населенного пункта зерновое вел минометный обстрел — зафиксировано 4 прилета.

Согласно информации, во второй половине дня российские оккупанты накрыли территорию Юнаковской общины из минометов, насчитано десяток прилетов.

Вечером в приграничье Новгород-Северской общины прозвучало 25 выстрелов из 30-мм станкового автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.