Оккупанты снова обстреляли пограничье Черниговщины и Сумщины из артиллерии
Россияне ночью и утром обстреляли из артиллерии и минометов села Черниговской и Сумской областей
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook .
"Оккупанты утром в пятницу обстреляли из артиллерии пограничье Черниговщины и Сумщины. С 05:10 до 05:20 наблюдатели зафиксировали 10 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гай. С 05:15 до 05:40 сообщили о 6 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе Украинского", - говорится в сообщении.
Согласно информации, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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