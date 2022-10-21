Оккупанты снова обстреляли пограничье Черниговщины и Сумщины из артиллерии

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook .

"Оккупанты утром в пятницу обстреляли из артиллерии пограничье Черниговщины и Сумщины. С 05:10 до 05:20 наблюдатели зафиксировали 10 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гай. С 05:15 до 05:40 сообщили о 6 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе Украинского", - говорится в сообщении.

Согласно информации, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb