Оккупанты снова обстреляли Киев: повреждены ТЦ, многоэтажки и частные дома

Об этом сообщает КГГА.

Известно, что в Святошинском районе во время бомбежек поврежден торговый центр, два дома частного сектора и многоэтажки. Спасатели ликвидировали пожар. О пострадавших информации пока нет.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко объяснил , зачем в городе и области военное командование усиливает комендантский час.

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Также утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и многоэтажке. Четверо человек получили ранения, на месте работают медики. Информация о разрушениях уточняется.