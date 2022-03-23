Оккупанты снова обстреляли Киев: повреждены ТЦ, многоэтажки и частные дома
Российские оккупационные войска снова обстреляли украинскую столицу. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах
Об этом сообщает КГГА.
Известно, что в Святошинском районе во время бомбежек поврежден торговый центр, два дома частного сектора и многоэтажки. Спасатели ликвидировали пожар. О пострадавших информации пока нет.Также утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и многоэтажке. Четверо человек получили ранения, на месте работают медики. Информация о разрушениях уточняется.
- Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко объяснил , зачем в городе и области военное командование усиливает комендантский час.
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