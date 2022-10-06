Оккупанты снова обстреляли Харьков. Попали в объект инфраструктуры
Ночью, 6 октября, враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова, данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняют
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте прилета сейчас пожар. Информация о пострадавших и степень разрушения объекта уточняется", – сообщил Терехов через 15 мин после того, как в Харькове объявили воздушную тревогу.
- Россияне целенаправленно уничтожают инфраструктуру Харькова. В полночь, 4 октября кафиры обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы Харькова. Попали в промышленный и инфраструктурный объекты. Один человек погиб.
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В понедельник, 3 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области: погиб врач, ранена медсестра.
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