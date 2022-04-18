Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину: ракеты попали в дачные дома
На Днепропетровщине ракеты врага попали в дачные домики, обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграмм.
"Снова "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал", - написал он.
Однако попадание ракет повредило электросети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
"Никаких военных там никогда не было", – подчеркнул Резниченко.
- Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура.
- 16 апреля 2022 года российская армия нанесла артиллерийские удары по гражданской застройке Криворожского района Днепропетровской области. Также в Днепровском районе вражеским ударом была уничтожена неработающая птицефабрика.
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