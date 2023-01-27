Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома

Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома

27 января, 2023 пятница
21:07
война с Россией

Вечером 27 января российские войска снова обстреляли Часов Яр Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит тамошняя школа, многоквартирные и частные дома", - написал он.

По словам Кириленко, о пострадавших информация в настоящее время не поступала.

"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", - подчеркнул он.

  • Утром 27 января российские войска били по Часовому Яру Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере 5 ранены, также пострадали дома, админздания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Донбасс
Читайте также:
ракета
26 января, 2023 четверг
Массированная атака РФ 26 января: ПВО уничтожила 47 из 55 выпущенных ракет
Автор Олег Дорожовец
26 января, 2023 четверг
Как находящийся в розыске младший партнер Фирташа стал ореховым феодалом
Володимир Зеленський
26 января, 2023 четверг
Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.59
    Продажа 43.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
27 января
21:09
Испания согласилась учить украинских военных управлять Leopard - СМИ
20:59
Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, – СМИ
20:19
Пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит танки Abrams, - Кирби
20:13
Белый дом
В Белом доме заявили, что дали понять китайцам: не время поддерживать РФ
20:09
OPINION
В защиту леопардового принта
20:05
Нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью: Зеленский пригласил президента МОК Баха в Бахмут
20:00
Обзор
Победные новости 338 дня войны: первые в мире ударные роты дронов, "ловцы шахедов" и золото на чемпионате Европы
19:58
"Пораженный масштабом разрушений": Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил восток и юг Украины
19:47
Литва передаст украинским пограничникам противодронное оборудование, генераторы и теплую одежду, - СМИ
19:36
МИД РФ
РФ выгоняет временную поверенную в делах Латвии из-за снижения уровня дипотношений
19:29
"Жирона" лишилась конкурента Цыганкова
19:28
Россияне планируют создать комиссию для проверки двух линий электропитания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ, - Генштаб
19:00
Обзор
Голливуд 100 лет назад или детский дом в Украине: что посмотреть на выходных
19:00
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
18:47
Серб, игравший в "Реале" и выигравший ЛЧ, стал новым тренером "Металлиста"
18:34
Снова отправляемся на Восток: Порошенко везет большой груз в бригады ВСУ
18:27
"Разрушения значительные": ДТЭК заявил, что аварийные отключения в Одесской области будут продолжаться до конца января
18:26
На Запорожье оккупанты зомбируют детей в школах, библиотеках и даже детсадах, - мэр Мелитополя
18:20
В разведке Эстонии считают, что Россия в состоянии продолжать массированные ракетные атаки на Украину еще полгода
18:07
"Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией", – сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон
18:07
OPINION
Вовремя ли реагирует власть на коррупцию
17:59
Эксклюзив
ВВП Украины в этом году вырастет на 3% при любых обстоятельствах, – президент Ассоциации банков Дубас
17:51
"Почтовый терроризм" в Испании: судья заявил, что подозреваемый хотел остановить поддержку Украины
17:50
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и области, погибли два человека
17:46
Ракетная атака 26 января: россияне попали в пять высоковольтных подстанций в центре и на юге Украины
17:45
Испания отправит танки Leopard Украине весной
17:31
Украина призвала Израиль и Палестину к воздержанию после взаимных ракетных обстрелов
17:30
Ярмоленко оформил дубль в матче чемпионата ОАЭ
17:28
Поставки танков Abrams могут занять месяцы, однако Leopard ВСУ получат в короткий срок, - Белый дом
17:20
Кабмин
Кабмин одобрил постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин во время войны
17:14
ПВО сбила российский штурмовик Су-25 на восточном направлении
17:09
Ситуация на Кинбурнской косе выглядит неоднозначно, там идут бои, - Ким
17:07
В Черном море маневрируют российские корабли с 12 "калибрами"
17:02
Украинец Далакян перевесил Хименеса перед чемпионским боем на "Уэмбли"
16:56
Боррель призвал Южную Африку оказать влияние на Россию для прекращения войны в Украине
16:52
Правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги после завершения отопительного сезона
16:52
Николай Патрушев
В Центре противодействия дезинформации назвали основной нарратив, продвигаемый РФ 27 января
16:50
Мустафа Найем стал главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины
16:49
Белый дом: Байден хотел бы посетить Украину, но сейчас не тот момент
16:41
День памяти жертв Холокоста. Программа "НеИстфак" в 18:30
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV