Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит тамошняя школа, многоквартирные и частные дома", - написал он.

По словам Кириленко, о пострадавших информация в настоящее время не поступала.

"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", - подчеркнул он.

Утром 27 января российские войска били по Часовому Яру Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере 5 ранены, также пострадали дома, админздания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb