Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома
Вечером 27 января российские войска снова обстреляли Часов Яр Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит тамошняя школа, многоквартирные и частные дома", - написал он.
По словам Кириленко, о пострадавших информация в настоящее время не поступала.
"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", - подчеркнул он.
- Утром 27 января российские войска били по Часовому Яру Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере 5 ранены, также пострадали дома, админздания.
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