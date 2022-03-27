Оккупанты снова обстреливают Черниговщину, повреждены школы и жилые дома

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Прошедшие сутки отмечены очередными обстрелами врага по мирным жителям Черниговщины. В результате атак повреждены две школы и ряд гражданских зданий в Чернигове. Враг также нанес авиаудар по одному из сел Черниговского района и обстрелял село на Нежинщине", – говорится в сообщении.

Полицейские работают на местах событий и помогают местным жителям, а также документируют последствия артобстрелов. Все материалы будут приобщаться к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.



Правоохранители также продолжают оказывать адресную помощь гражданам, вынужденным находиться в укрытиях и бомбоубежищах из-за вражеских атак.

"Уже более двух недель черниговцы остаются без воды, тепла, электричества, а иногда и газоснабжения. Полицейские оказывают горожанам гуманитарную помощь и помогают им преодолевать трудности военного времени", - добавляют в Нацполиции.

Напомним, в Черниговской области оккупанты уничтожили архив СБУ с документами о советских репрессиях против украинцев.