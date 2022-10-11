Оккупанты снова атаковали Ладыжинскую ТЭС, есть пострадавшие, – ДТЭК

Об этом сообщили в фейсбуке на странице ДТЭК.

"Ладыжинская ТЭС потерпела повторный удар российских террористических войск. Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате ударов врага пострадали шесть человек, им оказали медпомощь и госпитализировали.

Сообщается, что среди раненых работников предприятия нет.

"В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению", - добавили в пресс-службе.

Утром 11 октября 2 дрона-камикадзе Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb