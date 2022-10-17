Оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины
В Каменском районе Днепропетровской области российские захватчики попали в объект энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание, есть значительные разрушения
Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе", - пишет Резниченко.
Сообщается, что на месте попадания значительные разрушения и пожар. Работают спасатели.
Глава области подчеркнул необходимость экономить электроэнергию. Особенно с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
"Очень прошу всех держать курс на сбережение электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны. Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это самая лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - добавил Резниченко.
- Ночью 17 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российские крылатые ракеты. Одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры.
- Также 17 октября из-за обстрела россиян на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью – Днепровская.
- После 5 часов утра 17 октября россияне ударили по критической инфраструктуре в Сумской области.
- В Киеве утром россияне попали в жилой дом: погибли по меньшей мере три человека.
- В результате атаки российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины 17 октября в трех областях повреждены энергетические объекты, обесточены сотни населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное