Оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины

Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе", - пишет Резниченко.

Сообщается, что на месте попадания значительные разрушения и пожар. Работают спасатели.

Глава области подчеркнул необходимость экономить электроэнергию. Особенно с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Очень прошу всех держать курс на сбережение электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны. Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это самая лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - добавил Резниченко.

Ночью 17 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российские крылатые ракеты. Одна ракета попала в объект энергетической инфраструктуры.

Также 17 октября из-за обстрела россиян на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с электросетью – Днепровская.

После 5 часов утра 17 октября россияне ударили по критической инфраструктуре в Сумской области.

В Киеве утром россияне попали в жилой дом: погибли по меньшей мере три человека.

В результате атаки российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины 17 октября в трех областях повреждены энергетические объекты, обесточены сотни населенных пунктов.

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