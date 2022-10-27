Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Еще один район под сносом, а люди на улице или в самозанятом жилье. Приморский. Площадь Лунина, известная как "Стрелка", - заметил он.

По словам советника мэра, дома не ремонтируют, а сносят потому, что оккупанты получили финансирование на это.

Он напомнил, что в 2008 - 2010 годах жители этих домов не дали застроить площадь Лунина МАФами, в частности принадлежащими эксдепутату и коллаборанту Петру Иванову и его сторонникам.

"Видимо, что первый массовый акт общественного неповиновения с положительным результатом в Мариуполе. Теперь только в памяти", - отметил Петр Андрющенко.

22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не разрешали забрать вещи, сами россияне мародерили.

25 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.

Впоследствии оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

21 августа Андрющенко рассказал, что в Мариуполе захватчики с помощью коллаборантов заселяют российских строителей в уцелевшие квартиры.

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