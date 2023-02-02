Оккупанты сносят дом в Мариуполе, где погибли около 200 человек, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Во временно захваченном Мариуполе россияне сносят дом по проспекту Мира, 129. По данным советника мэра города, сейчас там известно о самом большом количестве погибших - около 200 человек.

"Снос и забвение как цель. Россияне пытаются разрушить все. Историю. Новую историю. Память. Не получится", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщил , что захватчики во временно оккупированном городе планируют снести микрорайон Азовье для "элитной застройки".

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