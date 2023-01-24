Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На каждом предприятии существует мобилизационное бронирование специалистов, которые не подлежат призыву в армию. Однако в Крыму это уже не касается экономистов, финансистов и IT-специалистов", - говорится в сообщении.

Всем этим категориям начали приходить повестки в "военкоматы" оккупированного Крыма.

Также враг начал забирать в армию работников "ДСНС" на оккупированной части Луганской области. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.

Ранее Генштаб сообщал, что в городе Севастополь вызовы в военные комиссариаты начали поступать финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронирование от мобилизации.

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