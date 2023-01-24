Оккупанты снимают мобилизационное бронирование с экономистов и IT-специалистов в Крыму, - ЦНС
На временно оккупированном полуострове Крым идет мобилизация. Для обеспечения показателей россияне снимают бронь с экономистов и IT-специалистов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На каждом предприятии существует мобилизационное бронирование специалистов, которые не подлежат призыву в армию. Однако в Крыму это уже не касается экономистов, финансистов и IT-специалистов", - говорится в сообщении.
Всем этим категориям начали приходить повестки в "военкоматы" оккупированного Крыма.
Также враг начал забирать в армию работников "ДСНС" на оккупированной части Луганской области. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.
- Ранее Генштаб сообщал, что в городе Севастополь вызовы в военные комиссариаты начали поступать финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронирование от мобилизации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное