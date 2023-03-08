Оккупанты снесли многоэтажку в Мариуполе, в подвале которой было 200 тел погибших, — Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в городе снесли многоэтажку, в подвале которой находилось 200 тел погибших
Об этом он написал в телеграме.
Многоэтажка находилась в микрорайоне Черемушки. По словам Андрющенко, из подвала достали только 70 тел, остальные пошли "в строительный мусор".
"В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были целые. Все остальное в строительный мусор. Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", - говорится в сообщении.
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