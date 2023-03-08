Об этом он написал в телеграме.

Многоэтажка находилась в микрорайоне Черемушки. По словам Андрющенко, из подвала достали только 70 тел, остальные пошли "в строительный мусор".

"В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были целые. Все остальное в строительный мусор. Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", - говорится в сообщении.