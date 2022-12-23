Об этом проинформировал в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снос руин драматического театра - безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть театра. Фронтальную же обещают оставить целым "как основу реконструкции".

"Демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри. Более 300 мариупольцев погибли", - подчеркнул советник городского головы.

Петр Андрющенко также подчеркнул, что за последнее столетие россияне уже во второй раз отстраивают театр на месте массового захоронения: "Второй раз за последние 100 лет россияне будут драмтеатр буквально на костях погибших. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которых эксгумировали только в 2017-2018. Теперь планируют строить на костях мариупольцев".

16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

23 марта 2022 стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.

20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .

30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что кафиры сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.

По состоянию на 24 июля РФ готовили "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре. А Центр противодействия дезинформации сообщал, что россияне распространяли фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергали.

Уже 18 августа Петр Андрющенко информировал, что оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр и украли уникальную детскую площадку из сквера.

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