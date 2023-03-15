Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты с южного направления смогли выйти за пределы кладбища и пытаются перерезать трассу Т-05-04 не выходя через Ивановское, используя городскую застройку. Противник уперся в многоэтажки с южного направления. Это заставляет врага вести городские бои, но захватчики в этом не профессионалы" , – подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" также добавил, что противник пытается действовать в направлении Сиверска и Славянска.

"В северо-западном направлении враг пытается захватить господствующие высоты. На севере области захватчики продвигаются с целью окружить нашу группировку со стороны Сиверска. В Бахмуте войска РФ находятся на границе промзоны. Противник тратит большой ресурс на разных направлениях, но не в состоянии сконцентрироваться, чтобы одновременно нанести удар. Удержание Бахмута в обороне вполне возможно, вывод украинских сил и средств из Бахмута сейчас нецелесообразен", - подчеркнул Коваленко.