Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе: город возглавил осужденный на 11 лет бывший милиционер
Гауляйтер Донецкой области Денис Пушилин назначил на должность "мэра" Мариуполя бывшего сотрудника милиции Олега Моргуна, осужденного на 11 лет
Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
"Гайки прикручивают сильнее, а о демократии можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей", - говорится в сообщении.
Отмечают, что ранее новый так называемый мэр работал и.о. начальника Мариупольского управления МВД Донецкой области. В 2014 году Моргуна приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Впрочем, он смог убежать на оккупированную территорию.
В горсовете говорят, что назначение нового мэра свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Бывший так называемый городской голова Мариуполя, по предварительным данным, госпитализирован. По их мнению, мужчину решили убрать, поскольку тот активно отмывал деньги и разрешал мародерство.
"Именно он с приспешниками делали наводку для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей", - написали в горсовете.
- Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января раздался взрыв и по городу активизировалась российская авиация.
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