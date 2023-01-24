Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Гайки прикручивают сильнее, а о демократии можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей", - говорится в сообщении.

Отмечают, что ранее новый так называемый мэр работал и.о. начальника Мариупольского управления МВД Донецкой области. В 2014 году Моргуна приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Впрочем, он смог убежать на оккупированную территорию.

В горсовете говорят, что назначение нового мэра свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Бывший так называемый городской голова Мариуполя, по предварительным данным, госпитализирован. По их мнению, мужчину решили убрать, поскольку тот активно отмывал деньги и разрешал мародерство.

"Именно он с приспешниками делали наводку для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей", - написали в горсовете.

Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января раздался взрыв и по городу активизировалась российская авиация.