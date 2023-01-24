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Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе: город возглавил осужденный на 11 лет бывший милиционер

24 января, 2023 вторник
12:26
война с Россией

Гауляйтер Донецкой области Денис Пушилин назначил на должность "мэра" Мариуполя бывшего сотрудника милиции Олега Моргуна, осужденного на 11 лет

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Гайки прикручивают сильнее, а о демократии  можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей", - говорится в сообщении.

Отмечают, что ранее новый так называемый мэр работал и.о. начальника Мариупольского управления МВД Донецкой области. В 2014 году Моргуна приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Впрочем, он смог убежать на оккупированную территорию.

В горсовете говорят, что назначение нового мэра свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Бывший так называемый городской голова Мариуполя, по предварительным данным, госпитализирован. По их мнению, мужчину решили убрать, поскольку тот активно отмывал деньги и разрешал мародерство.

"Именно он с приспешниками делали наводку  для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей", - написали в горсовете.

  • Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января раздался взрыв и по городу активизировалась российская авиация.

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