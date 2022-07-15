Оккупанты сломали руки рыбакам в Геническе
В Геническе Херсонской области российские захватчики сломали руки местным рыбакам, якобы нарушившим "запрет рыбачить в море"
Об этом сообщила Херсонская облгосадминистрация.
"В Геническе местные жители продолжают жаловаться на давление и мародерство со стороны оккупантов. В частности, рассказывают, что из-за якобы нарушения "запрета рыбачить в море" местным рыбакам оккупанты сломали руки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди массово покидают свое имущество, спасаясь от захватчиков. Они выезжают на свой страх и риск, потому что агрессоры не согласны с предоставлением "зеленых коридоров". После последних удачных уничтожений ВСУ военные объекты противника сообщают о случаях, когда оккупанты силой выгоняют людей из бомбоубежищ и сами там скрываются, отметили в ОВА.
В ОВА также сообщили, что в Херсоне продолжается захват супермаркетов и предприятий. В частности, теперь на месте бывшего "Фреша" будет "Сытый маркет". Подобные магазины уже работают на месте захваченных: цены там выше в несколько раз, а продукция практически вся из временно оккупированного Крыма и России.
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