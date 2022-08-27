Оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму, — разведка
Оккупационные власти Крыма получили приказ скрывать от гражданских любую информацию о взрывах на военных объектах
Об этом в телеграмме сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведчиков, замминистра обороны России Дмитрий Булгаков на спецсовещании приказал оккупационной администрации Крыма не разглашать жителям никакой информации о взрывах на складах боеприпасов и военных объектах.
Если информация каким-то образом станет известна жителям временно оккупированного Крыма, надо списать все на халатность и халатность определенных лиц. По информации разведки, "виновников" уже определили. В случаях разглашения информации они будут сразу привлечены к ответственности.
- Вечером 18 августа в Керчи местные жители слышали взрывы . Оккупационные власти Крыма сообщили, что сработало ПВО.
- Впоследствии раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек". В этот же день жители временно оккупированного Крыма слышали взрывы в Евпатории . Сообщалось о работе ПВО.
- 20 августа, по словам "Губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .
- В пятницу, 26 августа, в Севастополе снова раздались звуки , похожие на взрывы. оккупанты снова сообщили о работе ПВО.
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