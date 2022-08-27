Об этом в телеграмме сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, замминистра обороны России Дмитрий Булгаков на спецсовещании приказал оккупационной администрации Крыма не разглашать жителям никакой информации о взрывах на складах боеприпасов и военных объектах.

Если информация каким-то образом станет известна жителям временно оккупированного Крыма, надо списать все на халатность и халатность определенных лиц. По информации разведки, "виновников" уже определили. В случаях разглашения информации они будут сразу привлечены к ответственности.