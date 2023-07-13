Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Отмечается, что оккупанты везут боеприпасы в гражданских грузовиках, чтобы скрыть поставки снарядов на фронт через временно оккупированный Крым. Колонны автомобилей следуют через крымский мост и уходят на север, в сторону фронта.

По данным "Атеш", это одна из причин пробок на Крымском мосту в последнее время.

"Это очевидный результат работы наших агентов, которые обнаруживают колонны военной техники и передают нам информацию! Но нас не провести этим приемом, мы найдем способ остановить поставки БК рашистским войскам!", - подчеркивают в движении "Атеш".