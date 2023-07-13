Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
Партизаны заявляют, что одной из причин масштабных пробок на Крымском мосту является перевозка россиянами боеприпасов на фронт из-за временно оккупированного Крыма в грузовиках
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Отмечается, что оккупанты везут боеприпасы в гражданских грузовиках, чтобы скрыть поставки снарядов на фронт через временно оккупированный Крым. Колонны автомобилей следуют через крымский мост и уходят на север, в сторону фронта.
По данным "Атеш", это одна из причин пробок на Крымском мосту в последнее время.
"Это очевидный результат работы наших агентов, которые обнаруживают колонны военной техники и передают нам информацию! Но нас не провести этим приемом, мы найдем способ остановить поставки БК рашистским войскам!", - подчеркивают в движении "Атеш".
- 4 июля "Атеш" сообщал , что на временно оккупированной территории Крыма российская армия фактически превратила завод "Титан" в воинскую часть. На территории есть системы ПВО, развернуты значительные силы Нацгвардии, все полностью заминировано. Работников массово увольняют, производство практически остановилось.
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