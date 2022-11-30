Оккупанты силой вывезли местных жителей с Кинбурнской косы, - Ким

Об этом на брифинге в Медиацентре рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Два дня назад оккупанты принудительно вывезли 37 человек. Вывезли местных жителей населенных пунктов, которые размещены на Кинбурнской косе. Ситуация относительно боевых действий на Кинбурне нуждается в режиме информационной тишины, потому что там есть свои особенности", - отметил Ким.

Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил: российские оккупанты обстреляли бригаду, которая выехала ремонтировать поврежденную в результате российских обстрелов инфраструктуру, чтобы вернуть жителям Николаева питьевую воду.

Напомним, оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев

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