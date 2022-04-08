Оккупанты силой вывезли людей из Рубежного в РФ, - Украинская правда

Об этом в комментарии для издания " Украинская правда " сообщила местная жительница.



"Мама и мои двое братьев более четырех недель находились в подвале в городе Рубежное еще с 2 семьями (2 взрослых и 5 детей) с минимальным количеством пищи и воды. Эвакуироваться из их части города было почти невозможно, из-за постоянных обстрелов и взрывов. Она редко выходила на связь сообщить, что жива. 7 марта я потеряла связь с ними. 7 апреля она позвонила, что их вывозят в Россию, и она не знает, как вообще дальше будет выходить на связь. связь прервалась", - сообщила женщина.



Утром 7 апреля мама позвонила дочери и очень быстро сообщила, что их вывозят в Ленинградскую область. В общем, россияне вывезли около 100 человек поездом на какую-то работу.



"Маме рассказали, что им еще повезло, потому что перед этим отправили с той точки 300 человек в Сибирь. Сейчас она на связи и сообщила, что их из Ростовской области, город Камянск, станция Лехая, собирались вывозить в Курск, но затем направление изменился, и сейчас их везут в Ленинградскую область", – рассказывает местная из Рубежного.

8 апреля стало известно, что 22 марта в Рубежном Луганской области россияне разграбили и сожгли чулочную мануфактуру вместе с продукцией и оборудованием.