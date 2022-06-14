Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. Также они заминировали побережье реки Ингулец, - Генштаб ВСУ
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. В настоящее время при поддержке артиллерии штурмует Северодонецк
Об этом передает в фейсбук Гентаб ВСУ.
На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточиваются на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дибривного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.
На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.
На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.
На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение – Вершина.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.
На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на содержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий.
На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.
На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск.
Также агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку беспилотником в районе населённого пункта Середина Буда Сумской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны в Государственную границу. Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.
На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечалось.
Однако в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. С целью решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.
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