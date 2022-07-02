Оккупанты штурмуют Лисичанск и перегруппировываются возле Славянска, вагнеровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута, – ISW
Российские войска продолжают наступать к югу и юго-западу от Лисичанска, пытаясь окружить город
Об этом говорится в ежедневном отчете Института исследования войны (ISW).
Российские войска закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях нефтеперерабатывающего завода. Также рашисты атаковали Тополевку, северную часть Волчоярки и Малорязанцево. Сообщения захватчиков о боях в районе Белой Горы свидетельствуют о том, что ВСУ продолжают оборонять западный берег Северского Донца.
Российские нацисты вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары вдоль трассы Бахмут – Лисичанск, но, по состоянию на 1 июля, не смогли взять контроль над дорогой из-за украинского сопротивления в населенных пунктах вдоль шоссе. Российские силы обстреливали украинские позиции вблизи Бахмута, безуспешно пытались улучшить свои тактические позиции для поддержки наступления на Покровское и нанесли авиаудары по Покровскому и Клиновому. Российские телеграмм-каналы писали об атаке наемников из группы Вагнера на бахмутском направлении, но украинские официальные источники об этом штурме не сообщали.
Что касается Славянского направления, то там россияне не проводили наступательных действий, сосредоточившись на перегруппировке войск к северу от Славянска, а также ведению артиллерийского огня и улучшению тактических позиций.
- Напомним, 1 июля в Херсонской области украинский истребитель нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов.
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