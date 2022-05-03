Оккупанты штурмуют Азовсталь, защитники Мариуполя просят Зеленского принять меры

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина"), передает "Украинская Правда".



"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас идет штурм Азовстали", - сказал Паламар.



По словам Паламаря, штурму предшествовал авиаудар, после которого оккупанты предприняли попытки прорваться на территорию завода.



Защитники Мариуполя также передали просьбу Владимиру Зеленскому принять меры в связи с наступлением россиян.



"Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", – обратились к главе государства военные.



Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram о масштабном пожаре на территории предприятия в результате российских бомбардировок.



"Перед штурмом авиация орков несколько часов подряд бомбила Азовсталь. Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя", - написал Цаплиенко.

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