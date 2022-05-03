Оккупанты штурмуют Азовсталь, защитники Мариуполя просят Зеленского принять меры
Во вторник, 3 мая, российские оккупанты начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь", где от обстрелов прячутся гражданские с детьми
Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина"), передает "Украинская Правда".
"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас идет штурм Азовстали", - сказал Паламар.
По словам Паламаря, штурму предшествовал авиаудар, после которого оккупанты предприняли попытки прорваться на территорию завода.
Защитники Мариуполя также передали просьбу Владимиру Зеленскому принять меры в связи с наступлением россиян.
"Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная", – обратились к главе государства военные.
Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram о масштабном пожаре на территории предприятия в результате российских бомбардировок.
"Перед штурмом авиация орков несколько часов подряд бомбила Азовсталь. Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя", - написал Цаплиенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.7
- Актуальное
- Важное