Оккупанты шокированы сопротивлением и боятся ВСУ даже в оккупированных городах: СБУ перехватила новый разговор
Российские военные боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать
Об этом свидетельствует разговор оккупанта с сослуживцем, опубликованный СБУ.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", – рассказывает захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.
Он жалуется на свое командование, постоянно отправляющее их вперед, потому что сами командиры – боятся оставаться даже в "тылу". Его товарищ не удивляется этому и искренне признает силу украинских воинов.
"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", – говорит оккупант.
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