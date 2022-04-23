Оккупанты шокированы сопротивлением и боятся ВСУ даже в оккупированных городах: СБУ перехватила новый разговор

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с сослуживцем, опубликованный СБУ.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", – рассказывает захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.

Он жалуется на свое командование, постоянно отправляющее их вперед, потому что сами командиры – боятся оставаться даже в "тылу". Его товарищ не удивляется этому и искренне признает силу украинских воинов.

"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", – говорит оккупант.

Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российского оккупанта со своей матерью, на котором слышно, как она переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.