Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе: обстреляли жилые дома в селе Тарамчук
С начала этого периода зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Южного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное, у Донецка, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Тарамчука противник вел огонь по позициям украинских защитников из артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.
"13 июля 2021 года в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами были выпущены более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой", - говорится в сообщении.
Никто из гражданских жителей не пострадал.
Вблизи Зайцев зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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