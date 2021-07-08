Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе и ранили украинского военного
Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз за прошедшие сутки, 7 июля
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Вблизи Песков враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
В районе Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А в направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов. В результате этого обстрела один боец получил ранения.
В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина госпитализировали. Состояние раненого - удовлетворительное.
Более того, оккупанты продолжили обстрелы сегодня утром, 8 июля. Обстреливали Опытное, Новозвановку и Новельськое.
"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.
За сегодня потерь среди военных Объединенных сил нет.
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