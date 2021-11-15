Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов
С начала суток 15 ноября российские оккупационные войска в зоне ООС шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом передает штаб ООС.
Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов российские наемники стреляли недалеко от Золотого-4.
Из гранатометов разных систем оккупанты обстреляли район Светлодарска.
Недалеко от Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки агрессор вел обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной российские наемники дважды применяли гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Украинская армия вела ответный огонь, не применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
- Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украине известно о 301 украинце, которого удерживают на оккупированной части Донбасса и Луганщины, еще 258 человек пропали без вести.
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