Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: ранен украинский военный

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины .



Около населенного пункта Лобачево зафиксированы обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Южного кафира дважды обстреливали позиции ВСУ, используя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.



Вблизи Новоалександровки кафиры открывали огонь из стрелкового оружия.



Неподалик Золотого-3 зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм.



В районе Новозвановки русские наемники применяли стрелковое оружие.



В результате обстрелов один украинский военный ранен и госпитализирован.



Украинские военные ответили на вражеские обстрелы, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



На утро 4 ноября нарушение режима "тишины" не зафиксировано.

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