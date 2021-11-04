Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: ранен украинский военный
За минувшие сутки, 3 ноября, россияне шесть раз обстреливали позиции ВСУ, два из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен украинский военный
Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины .
Около населенного пункта Лобачево зафиксированы обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Южного кафира дважды обстреливали позиции ВСУ, используя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.
Вблизи Новоалександровки кафиры открывали огонь из стрелкового оружия.
Неподалик Золотого-3 зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В районе Новозвановки русские наемники применяли стрелковое оружие.
В результате обстрелов один украинский военный ранен и госпитализирован.
Украинские военные ответили на вражеские обстрелы, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
На утро 4 ноября нарушение режима "тишины" не зафиксировано.
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