Оккупанты шантажируют мариупольцев: если горожане не будут разбирать завалы, то захватчики прекратят поставки питьевой воды в город, — советник мэра
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко убежден, что в городе ситуация стремительно ухудшается, оккупанты угрожают людям отменить поставки питьевой воды в город, если мариупольцы не будут разбирать завалы
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Мариуполе продолжают находить новые массовые могилы под завалами. Вчера, при разборе одного из таких завалов было найдено более 70 погибших. Они находились там по меньшей мере около 2-х месяцев", - подчеркнул он.
Андрющенко добавил, что в Мариуполе вырос уровень естественной смерти. По словам советника мэра, это связывают в том числе с ужасающей эпидемиологической ситуацией в городе.
"Угроза эпидемиологической катастрофы в Мариуполе никуда не делась. По нашим наблюдениям она в активной фазе начала... Угрозы никуда не исчезла, потому что санитарная ситуация никак не улучшилась, так же не появилось медицинское сопровождение. Оккупанты не делают абсолютно ничего, чтобы избежать этой катастрофы", – заметил Андрющенко.
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