Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Мариуполе продолжают находить новые массовые могилы под завалами. Вчера, при разборе одного из таких завалов было найдено более 70 погибших. Они находились там по меньшей мере около 2-х месяцев", - подчеркнул он.



Андрющенко добавил, что в Мариуполе вырос уровень естественной смерти. По словам советника мэра, это связывают в том числе с ужасающей эпидемиологической ситуацией в городе.



"Угроза эпидемиологической катастрофы в Мариуполе никуда не делась. По нашим наблюдениям она в активной фазе начала... Угрозы никуда не исчезла, потому что санитарная ситуация никак не улучшилась, так же не появилось медицинское сопровождение. Оккупанты не делают абсолютно ничего, чтобы избежать этой катастрофы", – заметил Андрющенко.

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