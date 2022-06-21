Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его данным, на платформах заметили катера БМК-15 в количестве 2 ед., БМК-130 - 2 ед. и 1 катер БМК-Т. Кроме того, в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами горюче-смазочных материалов.

"Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех", - комментирует спикер ОВА.

Справка: БМК (или буксирно-моторный катер) — вид водного транспорта, предназначенный для буксировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, переноски моста, заброса якорей, а также для разведки реки и выполнения различных задач при оборудовании и содержании переправ.

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