Оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб украинский военный, еще один получил ранение
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Около Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В районе Новозвановки оккупант совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Троицкого наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В сторону Крымского оккупаннты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
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