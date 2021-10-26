Оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб украинский военный, еще один получил ранение

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки оккупант совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В сторону Крымского оккупаннты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь.



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