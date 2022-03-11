Оккупанты сделали на Запорожской АЭС военную базу. Видео

Об этом сообщает Энергоатом.



"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции", - говорится в сообщении.



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Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

Впоследствии на Запорожскую АЭС оккупанты ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.

10 марта российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.

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