Оккупанты сделали на Запорожской АЭС военную базу. Видео
Российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику
Об этом сообщает Энергоатом.
"Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции", - говорится в сообщении.
Видео:
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС оккупанты ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища. Оно граничит с территорией атомной станции.
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