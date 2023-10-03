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Оккупанты сделали из гражданской больницы на Запорожье военный госпиталь для раненых из Роботиного

3 октября, 2023 вторник
16:31
Война с Россией

Российские захватчики занимают гражданские медучреждения на временно оккупированной Запорожской области. В частности, в Токмакском районе больницы наполняют ранеными из-под Роботиного

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что гражданские больницы вблизи прифронтовых временно оккупированных населенных пунктов почти не обслуживают мирных жителей.

"Оккупационные администрации срочно занимают гражданские больницы на ВТО под работу военных госпиталей", - говорится в заявлении.

По данным подполья, по причине больших потерь врага – военные госпитали армии РФ уже давно не справляются с количеством раненых. Чтобы решить эту проблему, захватчики продолжают практику ограничения гражданского населения в медицинских услугах – больницы перерабатывают в военные госпитали.

В настоящее время рашисты занимают все больше заведений во временно оккупированных районах Запорожской области. В частности, в Токмакском районе больницы наполняют ранеными из-под Роботиного и других участков фронта.

"В то же время россияне оставляют небольшое количество гражданских в этих больницах для того, чтобы использовать их в качестве "живого щита"", - объясняют в ЦНС.

Сопротивление подчеркивает, что каждый на ВТО может помочь ускорить освобождение родного края, для этого необходимо сообщить о местонахождении врага.

  • Кроме того, экс-заммэра Херсона Роман Головня сообщил , что местные жители на временно оккупированных территориях Херсонщины сообщают о том, что россияне увеличивают количество госпиталей на ТОТ, куда постоянно свозят раненых.
російська армія
Здоровье
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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