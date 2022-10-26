Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"По свидетельствам местных жителей, рашисты собрали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о погребении. Крестьяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой как могли", - написал он.

Из-за ливня в первый день полиция смогла изъять только три тела. В захоронении – останки около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней.

"Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом", – добавил Тимошко.

На днях полиция завершила эксгумацию на месте крупнейшего массового захоронения в освобожденном Лимане Донецкой области. Изъяты тела 111 гражданских и 35 военных

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