Оккупанты сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой район Зайцево
Оккупанты сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцево на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"6 сентября, около 4:20, ВФ РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево, Донецкой области, два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало", - говорится в сообщении.
Мирные жители населенного пункта в результате обстрела не пострадали.
"Взрывные устройства были изготовлении с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластического взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные " кассеты "со стальными пулями диаметром до 6 мм", - рассказали в штабе.
В командовании отмечают, что оккупанты начали все чаще применять беспилотники против Вооруженных Сил Украины. Только за последнюю неделю боевики пять раз запускали беспилотники на Донбассе.
"Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы досудебного расследования Украине и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле", - добавили в штабе.
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