Оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек

Об этом сообщил мариупольский активист Кирилл Долимбаев, передает Еспресо.TV.

"Самый центр города, Мариуполь, Драматический театр, в бомбоубежище которого были 1000 человек. Российские фашисты целенаправленно сбросили сегодня на него мощную авиационную бомбу. Под завалами остались люди. Они знали, что там только гражданские. Это геноцид...", - написал Кирилл. Долимбаев.

Справка. Донецкий академический областной драматический театр – областной академический драматический театр в городе Мариуполе, один из старейших театров Левобережной Украины. Его открыли в 1878 году. Главная сцена рассчитана на 680 мест, а малая сцена – на 62 места.

Напомним, есть погибшие люди и пострадавшие дети: российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.

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