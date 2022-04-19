Советник мэра Мариуполя опроверг сообщение Таруты о мощной бомбе, которую оккупанты якобы сбросили на больницу в районе Азовстали
По информации нардепа, в больнице будто бы были раненые защитники и укрывались мариупольцы с детьми. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в этой больнице нет людей
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал на своей facebook-странице.
"Мариуполь, в частности зона Азовстали, под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не укрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы", - написал он.
Перед тем народный депутат Сергей Тарута написал в фейсбуке, что "российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали".
"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде!" – рассказал Тарута.
Он напомнил, что накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на Азовсталь будут сбрасывать трехтонные бомбы.
"Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – призвал Тарута.
Информацию экс-головы Донецкой ОГА подтвердил также журналист Андрей Цаплиенко, сославшись на несколько источников, в том числе из полка "Азов":
"Россияне сбросили сверхмощную 3-тонную авиабомбу в районе Азовстали, где в подземных бункерах остались десятки детей. Это подтверждают несколько источников, включая бойцов "Азова". Накануне Служба безопасности обнародовала телефонный перехват разговора российского офицера с женой, где оккупант признается, что идет подготовка к сверхмощному авиаудару: "Там мирных нет. Остались только патриоты и сильно умные". На фото "патриоты и сильно умные", которых россияне забрасывают бомбами".
- Напомним, Мариуполь российские войска обстреливают с первых дней войны, однако под полный контроль взять не могут. Также не позволяют провести полноценную эвакуацию из города. Захватить его для них принципиально , поскольку это, с одной стороны, символ "победы", а с другой – открывает сухопутный коридор в Крым.
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