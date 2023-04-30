Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 29 апреля 2023 года около 22:00 оккупанты с территории Российской Федерации сбросили, по предварительной информации, две управляемые авиабомбы на территорию одного из учебных заведений Шосткинского района. В результате авиаудара повреждена стена здания.

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В 4:00 утра 30 апреля 2023 года враг совершил артиллерийский обстрел г.Дружба Шосткинского района. 2 частных дома получили повреждения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями полиции и Управления СБУ в Сумской области.