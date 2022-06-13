Оккупанты сбросили боеприпас на общину Сумщины, один человек погиб
13 июня российские войска трижды обстреляли Сумскую область
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram .
После 12 часов россияне открыли минометный огонь по Эсманской общине, было 14 взрывов. Эсманское общество.
"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва 2 человека ранены, один погиб", - написал Живицкий.
Также эту общину обстреляли из минометов, 30 прилетов.
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