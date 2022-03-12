Оккупанты сбросили 8 ракет в районе военного аэродрома в Василькове
12 марта, около 7 утра в Василькове оккупанты сбросили 8 ракет в район военного аэродрома
В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели. Полиция проверяет, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.
Также в Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу. Об этом написал в Telegram глава Киевской ОГА. По состоянию на 10 часов 12 марта появилась уточненная информация о том, что на Васильков кафиры сбросили 8 ракет. Об этом рассказала мэр города Наталья Баласинович.
"В результате нанесенных ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен. Сдетонировал склад с боеприпасами и они до сих пор детонируют. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами", - сообщила Наталья Баласинович.
- Напомним, по состоянию на 06:00 12 марта, силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и отступает.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.98
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 34.29
- Актуальное
- Важное