Оккупанты сбросили 8 ракет в районе военного аэродрома в Василькове

В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.



"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.



На месте работают спасатели. Полиция проверяет, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.

Напомним, по состоянию на 06:00 12 марта, силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и отступает.