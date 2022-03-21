Оккупанты сбрасывают бомбы на заводы Мариуполя, чтобы уничтожить экономику Украины, - полк "Азов"

Как сообщает полк "Азов" (Мариуполь), россияне хаотично ведут вражеский огонь, а авиация врага сбрасывает бомбы по инфраструктуре Мариуполя, передает "Еспресо. TV".

"Уничтожаются заводы, промышленные предприятия, которые обеспечивали горожан работой и позволяли проводить международную торговлю. Таким образом оккупанты стараются уничтожить экономику Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, защитники Мариуполя потопили катер оккупантов и уничтожили два танка, - горсовет

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