Оккупанты сбрасывают бомбы на заводы Мариуполя, чтобы уничтожить экономику Украины, - полк "Азов"
Россияне продолжают обстреливать Мариуполь
Как сообщает полк "Азов" (Мариуполь), россияне хаотично ведут вражеский огонь, а авиация врага сбрасывает бомбы по инфраструктуре Мариуполя, передает "Еспресо. TV".
"Уничтожаются заводы, промышленные предприятия, которые обеспечивали горожан работой и позволяли проводить международную торговлю. Таким образом оккупанты стараются уничтожить экономику Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, защитники Мариуполя потопили катер оккупантов и уничтожили два танка, - горсовет
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