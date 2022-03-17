Оккупанты сбрасывают бомбы на украинские города и распространяют пропаганду, а ВСУ уничтожили вертолеты, самолеты, командный пункт и подразделения РФ, - Генштаб ВСУ
Россияне не имеют успеха в наземной операции, сбрасывают бомбы на города Украины, осуществляют кибератаки, а ВСУ уничтожают вражеские воздушные цели и наносят оккупантам существенные потери
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
В течение 16 марта состояние, положение и характер действий сил обороны не изменились. ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.
За сутки украинские военные уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ, потери россиян уточняют.
Кроме того, 16 марта зенитные ракетные войска ВС и ПВО Сухопутных войск ВСУ сбили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информацию о типе еще одного сбитого самолета и гибели пилотов уточняют. Подразделения ВС ВСУ продолжают активно действовать для лишения авиации оккупантов возможности властвовать в воздухе.
Враг не имеет успеха в проведении наземной операции и продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.
Российские оккупанты осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию для дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Кроме того, россияне активно распространяют дезинформацию о ходе "специальной операции" среди собственного населения.
Оккупанты продолжают нести потери, имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов российских военных воевать против Украины.
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