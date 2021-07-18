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Оккупанты сбили двух девушек на "зебре" в Макеевке, - соцсети

18 июля, 2021 воскресенье
09:17
Криминал

В расположенном в оккупированной части Донецкой области городе Макеевке в разгаре скандал с ДТП, которое произошло с участием террористов из "внутренних войск "ДНР"

Об этом со ссылкой на проукраинский блог Вольнодумец , который тщательно отслеживает ситуацию в ОРДЛО, передает Еспресо.TV .

"14.07 в Макеевке, в микрорайоне Зеленый, возле магазина " Молоко " ," военнослужащие внутренних войск (ВВ) МВД "ДНР" на служебном автомобиле сбили двух девушек на пешеходном переходе. Обе девушки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на них налетел автомобиль, управляемый "военнослужащими ВВ". От удара одна из девушек залетела под припаркованную на обочине машину, а вторую автомобиль протащил на капоте метров пятнадцать ", - отмечается в сообщении.

Обеих пострадавших отправили в реанимацию, где они до 16.07 находились в коме в очень тяжелом состоянии под аппаратами искусственного дыхания. К вечеру 16.07 одна из девушек - Рудя Анастасия Витальевна, 01.03.1991 г. р. умерла. Вторая девушка, Венера, вышла из комы, реагирует на слова, но пока находится в реанимации с сильной травмой головы.

"К сожалению, тяжелые ДТП случаются везде. Но в данном случае жителей Макеевки возмутила реакция оккупационной " власти ", которая попыталась сразу же замять дело и не придавать огласке. А связано все с тем, что девушек сбили на своем авто сотрудники "ВВ "МВД ДНР"", - пишут авторы материала.

Виновника ДТП сразу же попытались "отмазать". "ГАИ" "ДНР" закрыла глаза на нарушение режима скорости, а сам водитель утверждал, что он " не виноват, а виновата старая машина, на которой не вовремя сработали тормоза ". При этом свидетели сфотографировали тормозной след, из чего следует, что тормоза были исправны.

По словам жителей, оккупационные власти дали указание не допускать к этому делу "журналистов, СМИ, блогеров и т.д.". А там сейчас могут свободно работать только подконтрольные оккупантам медиа. Однако даже их от освещение дела устранено.

Единственными официальными упоминаниями об этом ДТП были угрозы блогерам и свидетелям. Сейчас блогерам, что разместили в соцсетях фото спины сотрудника "ВВ МВД ДНР" (прапорщика) без его прямого согласия, сотрудники "Мининформ ДНР" угрожают судами и оказывают психологическое давление.

К фальсификации и запугиваниям свидетелей власть подключила армию ботов "Мининфо" ДНР ", которые распространяют ложную информацию о том, что девушки якобы переходили дорогу на красный свет, хотя есть множество свидетелей.

"Ну и, как всегда в " ДНР ", был использован любимый прием. Если ты против " власти ", значит, ты враг. Блогеры сообщают, что сотрудник Мининфо Юлия Скубаева (почти Скабеева), считая, что ей законы не писаны, продолжает запугивать блогеров и свидетелей и утверждает, что новость о ДТП якобы фейк и заказ СБУ! Люди удивляются, как это "власть" еще не нашла у свидетелей визитки "Правого сектора"? " - говорится в статье.


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