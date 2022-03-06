Оккупанты сбили два украинских самолета на Николаевщине
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты сбили два украинских самолета в районе Песков
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение Кима в Telegram.
"К сожалению, сегодня сбили два наших самолета в районе Песков. Один из них хорошо атаковал колонну, где было скопление войск у переправы. Но второе он погорячился", - рассказал городской голова.
Он добавил, что была попытка входа в Николаев через Кульбакино.
"Но было похоже, что это просто отвлекают нас. А сами двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска. Но мы их видим и следим!" – отметил Ким.
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