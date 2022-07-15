Оккупанты сбежали из здания Херсонской ОГА, - депутат облсовета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты покинули здание ОГА
Об этом Хлань сообщил журналистам "Радио Свобода".
По словам депутата Херсонского облсовета, среди оккупантов и коллаборантов царит паника.
"Два "правительства" (прим. - коллаборантов и оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах. Есть сообщения, что "правительство фсбшников" вообще скрывается сейчас в больницах, чтобы использовать, как живой щит, больных людей", – рассказал он.
По мнению Хланя, это все означает, что планы оккупантов на проведение "референдума" в Херсонской области провалились.
- 14 июля разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне, в помещении драмтеатра рашисты обустроили склад боеприпасов. Также оккупанты ждут делегацию для проведения "референдума".
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